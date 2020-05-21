Украинская модель Алла Костромичева рассекретила свой заработок

Модель Алла Костромичева, ведущая передачи “Топ-модель по-украински” на Новом канале откровенно рассказала, сколько ей платят за показы и фотосессии.

Свои гонорары знаменитость рассекретила в свежем выпуске программы “Слава+”, которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. “Сегодня я зарабатываю за показ полторы – три тысячи долларов. Фотосессия в зависимости какая, рекламная компания – двадцать”, – призналась украинская модель.

Фото: instagram.com/alla

Алла также отметила, что за границей нужно платить большие налоги, поэтому модели не могут получит всю сумму. “Во Франции, например, на руки остается 30%, в Америке – половина”, – поделилась Костромичева.

В беседе со Славой Деминым модель также рассказала о знакомстве с мужем-иностранцем и почему редко показывает его в соцсетях.

“Он очень непубличный человек, – говорит Алла. – Он не любит фотографироваться. Уговорить его на пост в Инстаграме – целая история”.