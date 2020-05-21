Скандал с “пленками Деркача”: в “Слуге народа” ответили на резкую реакцию США

Партия “Слуга народа” не собирается останавливать процесс создания следственной комиссии по поводу пленочного скандала с разговорами экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом заявила нардеп Ирина Верещук, сообщает “PavlovskyNEWS”.

По ее словам, ВСК создается исключительно для разбирательства во внутренних делах Украины. Нардеп надеется, что в комиссию войдут депутаты и из других фракций.

“Мы не собираемся давать ни политических, ни юридических оценок ни Байдену, ни Керри”, – сказала Верещук.

Отметим, что ранее “Европейская правда” сообщала со ссылкой на источники в органах власти, что в США якобы предостерегали украинские власти от расследования в отношении разговоров между нынешним кандидатом в президенты США Джо Байденом и Петром Порошенко.

“Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво высказал рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США”, – сообщал источник.

Как ранее сообщал “источник”, 19 мая депутат Андрей Деркач провел специальную пресс-конференцию, на которой опубликовал аудиозаписи якобы переговоров между Петром Порошенко и бывшими топ-чиновниками США.