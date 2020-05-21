“Динамо” настигли серьезнейшие проблемы перед стартом сезона: что случилось

В киевском “Динамо” случилась эпидемия травм перед вероятным возобновлением футбольного сезона.

Об этом сообщает YouTube-канал “ТаТоТаке”.

По информации источника, из-за повреждений из строя вылетели пять игроков столичного клуба. Так, у защитника Никиты Бурды диагностировано воспаление мениска, из-за которого он пропустит несколько недель. У полузащитника Николая Шапаренко имеются проблемы с мышцами, а его коллега по амплуа Виктор Цыганков из-за растяжения мышцы вернется на поле в середине июня.

Также отмечается, что повреждения имеются у еще двух игроков команды, имена которых не называются.

Ранее “источник” сообщал, что скандального футболиста сборной Украины и “Динамо” избили собутыльники.