Позывной “Сафон”: фото и фамилия бойца ВСУ, погибшего при обстреле грузовика на Донбассе

21 мая на Донбассе в результате подрыва грузовика с украинскими военными погиб боец ВСУ Евгений Николаевич Сафонов.

Об этом сообщают на Facebook-странице “93-я ОМБр Холодный Яр”.

Грузовик попал под обстрел боевиков в 4 часа утра. В автомобиль попала мина 120 калибра. На месте погиб Евгений, а также еще четверо получили осколочные ранения и контузии. Тяжелораненых среди них нет.

Погибший боец с позывным “Сафон” родился 25 ноября 1988 года в Павлограде. Имел среднее образование. Работал на шахте. В бригаду “Холодный Яр” попал в январе 2019 года

“И хотя официально ранее участия в боевых действиях не принимал, собратья отмечают, что Евгений еще в 2014 году видел войну собственными глазами. В первый год борьбы против российской оккупации в Донбассе “Сафон” определенное время воевал в составе добровольческого батальона “Айдар”. В бригаде же служил вместе с друзьями из родного города”, – говорится в сообщении.

С земляками Евгений воевал под Авдеевкой, а потом в Луганском направлении. Также с друзьями попал и под обстрел.

“Могу сказать о нем только лучшее. Проявлял себя очень хорошо. Был лучшим наводчиком”, – с грустью вспоминает командир батальона.

У Евгения осталась мать, брат, жена. Осиротел 2-летний сын Денис.

Как сообщал “источник”, во время подрыва неизвестного взрывного устройства в окрестностях фронтового села Трехизбенка на Луганщине командир батальона “Луганск-1” полковник полиции Сергей Губанов получил ранения, несовместимые с жизнью.