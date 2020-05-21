KHAYAT в День вышиванки презентовал новый трек “Говорила”

В День вышиванки Андрей Хайат (KHAYAT) выпустил песню “Говорила”. Трек стал его первым релизом со времен участия в Национальном отборе на Евровидение-2020, где он занял второе место.

“Эта песня лежала в ящике больше года. Был текст, но я не знал в какой музыкальной форме ее подать. В этой композиции я выступаю рассказчиком. Это сборная история, вдохновленная фольклором и литературой, определенными киноисториями”, – рассказал исполнитель.





В песне “Говорила” фанаты впервые услышали аккордеон – инструмент, игре на котором Андрей 10 лет учился в музыкальной школе родного города Знаменка. Реакция их оказалась более чем позитивной. “Новый хит, который будет звучать со всех радиостанций, – пишут в комментариях на YouTube. – Новые треки Хайата – любовь с первых секунд! Превосходно!”