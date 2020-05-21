“Воины” с коронавирусной передовой: сеть восхитили фото украинских медиков в вышиванках

В сети появились фото одетых в вышиванки украинских медиков, которые борются с коронавирусом.
Снимки разместил в Facebook журналист и блогер Назар Приходько.
“Украинские медики, воины противопандемической передовой, тоже празднуют День Вышиванки!” – написал он.
Кроме того, фото медиков в вышиванках разместил в Telegram “24 канал”.
“Мы не можем вам не показать эту красоту. Наши замечательные медики из Львовской областной клинической больницы и Кицманской центральной районной больницы сделали крутой ребрендинг вышиванки и своих защитных костюмов. С Украиной в сердце и с позитивом в такое сложное время“, – говорится в подписи к фото.
Как сообщал “источник”, ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечается День вышиванки. В этом году этот праздник приходится на 21 мая.