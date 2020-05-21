Очень много обращений: глава Станично-Луганской РГА о состоянии дорог в области. ВИДЕО

Глава Станично-Луганской районной государственной администрации Юрий Золкин выразил надежду, что после воплощения в жизнь амбициозного проекта по строительству дороги от Станицы Луганской до Северодонецка, в районе будут отремонтированы и другие дороги.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Глава РГА отметил, что по сути данный проект “Большого строительства” – это строительство новой, качественной, европейской дороги, “дороги жизни” от нынешнего областного центра Луганской области до единственного КПВВ в регионе – “Станицы Луганской”. Трасса Станица Луганская – Северодонецк имеет важное государственное значение и ее ремонтом занимается “Укравтодор”

Вместе с тем, он понимает обеспокоенность граждан тем, что другие дороги района находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и что они ждут, когда начнутся ремонтные работы.

“В Станично-Луганском районе протяженность дорог государственного значения – 100 км, а местного вместе с коммунальным – более 800 км, т.е. в восемь раз больше”, – сообщил Юрий Золкин.

Он отметил, что на некоторых участках проводится ямочный ремонт, например в апреле такой ремонт начат к Ольховским дачам.

“Сейчас восстанавливается дорога от Петропавловки к Верхнебогдановке. Но это только пять километров, которые идут по селу Большая Черниговка, так как этот участок дороги был наиболее разрушенным”, – сообщил Юрий Золкин.

Он отметил, что еще в в прошлом году областная государственная администрация оценивала состояние дорог в области, и каждый район подавал список тех дорог, которые требуют немедленного ремонта. В Станично-Луганском районе этот список оказался просто огромным.

“Эти дороги или совсем разрушенные, или находятся на грани”, – сказал Юрий Золкин.

Так он отдельно сообщил, что 566 км дорог в районе – коммунальные, а значит находятся на балансе сельских или поселковых советов.

Юрий Золкин отметил, что некоторые советы выделяют средства, чтобы отремонтировать некоторые участки дорог, как это в позапрошлом и прошлом году сделал поселковый совет Станицы Луганской.