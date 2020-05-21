Где снег, Виталь? Соцсети взорвались из-за “золотой” уборки снега зимой в Киеве, документ

Жители Киева выразили свое возмущение тем, что в столице минувшей зимой потратили на уборку снега внушительную сумму, хотя снежного покрова в Украине практически не было.

На ситуацию внимание обратил юрист Ростислав Кравец, который поделился информацией на своей странице в Facebook.

По его словам, в этом году Киевавтодор потратил на вывоз и уборку снега больше чем в прошлом.

“Я уже неоднократно говорил, что граждане с властью живут в параллельных мирах. У них снег был”, – с иронией он подписал документ, который доказывает финансовые затраты на уборку снега в столице.

В комментариях люди задались вопросом, куда действительно пошли выделенные средства.

Напомним, что во вторник, 19 мая, в Украинских Карпатах зацвели подснежники, хотя еще 4 мая на горе Поп Иван Черногорский еще лежал снег.