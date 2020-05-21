Подопытные для сомнительного “Амизона”: стало известно о приказе МОЗ по больным COVID-19

В семи медучреждениях Украины будет проведено исследование отечественного препарата “Амизон Макс” на больных с коронавирусной инфекцией.

Соответствующий приказ выдало Министерство здравоохранения Украины, сообщает РБК-Украина.

С 1996 года данный препарат с недоказанной эффективностью производит столичная компания “Фармак”, принадлежащая одной из самых богатых женщин Украины — Филе Жебровской.

“Амизон” содержит йод и позиционировался как ненаркотический анальгетик. В середине 2000-х ему начали приписывать противовоспалительные, жаропонижающие и иммуномодулирующие свойства. Кроме того, он якобы выводит из организма токсины и защищает печень.

Вместе с тем об эффективности “Амизона” сообщается в основном в публикациях, за пределами постсоветского пространства его никто не сертифицировал, Всемирная организация здравоохранения не включала препарат в свои рекомендации. Не упоминается он и в специализированных зарубежных изданиях.

Исследования лекарства проводились только в небольших (до 100 человек) группах.

В аптеках Украины блистер из десяти таблеток “Амизон Макс” стоит в районе 80-90 грн. Его часто выписывают вместе с другими препаратами при лечении гриппа или ОРВИ, указывая, что он замедляет развитие вируса в организме, и по информации СМИ он может быть обычным плацебо.

Ранее стало известно о неэффективности для лечения коронавируса и других заболеваний еще одного отечественного препарата – “Протефлазид” (от компании “Экофарм”).