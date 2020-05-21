Появились новые данные о судьбе матери, зверски убившей дочь в Харькове

Татьяну Пьянову, которую обвиняют в убийстве своей дочери, Кристины Пьяновой, собираются отправить в Днепр для прохождения психиатрической экспертизы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области, передает Newsroom.

В данный момент подозреваемая находится под стражей. Отмечается, что в Днепре есть специализированная клиника с современным оборудованием. Следователи решают, есть ли необходимость перевозить женщину туда.

Напомним, Татьяну Пьянову задержали 30 апреля. Она шла по дороге без одежды, с ножом и пакетом в руках, внутри которого обнаружили отрезанную голову ее 13-летней дочери. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал “источник”, ранее Татьяна Пьянова заявляла, что слышит голоса и общается с умершим отцом.