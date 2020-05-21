Жена Дмитрия Комарова показала свою первую вышиванку – на фото модели 17 лет

Победительница конкурса красоты “Мисс Украина 2016” Александра Кучеренко, жена телеведущего Дмитрия Комарова, поздравила украинцев с Днем вышиванки. В честь праздника девушка поделилась архивной фотографией в своем первом вышитом наряде.

На своей странице в Instagram модель опубликовала снимок, на котором ей 17 лет. Саша позирует в коротком платье-вышиванке с открытыми плечами. В подписи к фото девушка рассказала, что наряд был изготовлен на заказ в ее родном городе – Днепре.

Фото: instagram.com/aakucherenko

“День, когда лента новостей пестрит украинской вышивкой и становится невероятно красивой. На этом фото мне 17 лет, и это – моя первая вышиванка. Производили ее на заказ в моем родном Днепре, а пояс к ней я купила уже на Андреевском спуске, когда переехала в Киев”, – поделилась Александра.

“Годы идут, а память остается. Она спрятана в разноцветных украинских узорах, сотканных на холсте. Каждый сам вышивает свою историю жизни, а вышиванки сохраняют ее в себе. Поэтому так важно ценить эту традицию и беречь память поколений, – отмечает модель. – Этот фантастический наряд подходит каждому украинцу и своими нитями объединяет всех нас, где бы мы ни были. С праздником вышиванки, друзья!”.