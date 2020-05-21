Появились страшные фото грузовика ВСУ, подорванного боевиками на Донбассе

Военный журналист Андрей Цаплиенко показал фото грузовика ВСУ, подорванного боевиками на Донбассе.

Соответствующие снимки он разместил в Telegram.

“В этой истерзанной машине сегодня на Луганщине погиб наш боец. Еще пятеро ранены. Мощный взрыв произошел в четыре утра“, – сообщил Цаплиенко.

По одной из версий, боевики установили на пути автомобиля противотанковую мину ТМ-62м. Также на месте взрыва обнаружена воронка и осколки от 120-мм мины.

“Неподалеку от этой взорванной машины вчера погиб на мине командир батальона “Луганск-1”. И вчера же главарь “ЛНРовцев” Пасечник объявил свой ультиматум Украине. Разумеется, на полномасштабное наступление в оккупантов сейчас нет сил. Но вместо этого они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп“, – написал Цаплиенко.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, что из-за подрыва неизвестного взрывного устройства в окрестностях прифронтового села Трехизбенка на Луганщине погиб командир батальона “Луганск-1” полковник полиции Сергей Губанов.