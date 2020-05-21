Лучшая теннисистка Украины предстала в необычном виде: фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина предстала в традиционном украинском наряде в День вышиванки.

Фото в необычном образе теннисистка опубликовала в Facebook.

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Instagram Элины Свитолиной

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В комментарии к снимку спортсменка написала: “Сегодня во всем мире украинцы отмечают День вышиванки. Давайте уважать вместе традицию, которая объединяет целую нацию“.

Пользователи по достоинству оценили новый образ Свитолиной, оставив массу положительных отзывов к посту.

Ранее “источник” сообщал, что украинская теннисистка вошла в топ-10 лучших в мире за последнее десятилетие.