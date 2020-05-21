Стало известно о гибели на Донбассе предателя Украины с позывным “Лист”: фото

На Донбассе погиб предатель Украины, боевик-террорист с позывным “Лист”.
Об этом сообщил в Twitter пользователь с ником NecroMancer.
“Карелин Евгений Николаевич “Лист” умер от ранений 29 апреля 2020 года“, – отмечается в сообщении.
32-летний Карелин родился в Хабаровском крае РФ, позднее переехал в Донецкую область, где проживал в селе Староласпа Тельмановского района и в городе Донецке.
Боевик внесен в списки “Миротворца” как преступник, воевавший на стороне оккупантов против Украины.
Как сообщал “источник”, ранее на Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным “Негр”.
Также ранее на Донбассе загадочно погиб боевик ДНР с позывным “Зуб”.