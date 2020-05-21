Заморозки и холодный ветер: синоптик предупредила украинцев о неприятностях

В Украине в пятницу, 22 мая, ожидаются заморозки ночью, температура воздуха составит от 2 до 8 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook 21 мая.

По данным синоптика, днем по стране ожидается от 10 до 15 градусов тепла, а также сильный ветер с севера.

“Дожди наиболее вероятны в северо-восточной части Украины. В южных областях и на Закарпатье – солнце”, – пишет она.

По остальной территории страны локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями.

В Киеве днем ожидается от 10 до 13 градусов, возможны несущественные дожди.

Напомним, что в ближайшие две-три ночи существует высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины.