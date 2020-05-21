Что-то пошло не так: в Киеве бус на огромной скорости протаранил сразу три авто, видео

В Киеве микроавтобус на огромной скорости протаранил сразу три легковых автомобиля.

Соответствующее видео размещено на странице “Киев оперативный” в Facebook.

“Появилось видео вчерашнего ДТП на Борщаговке (Королева). Что пошло не так с водителем буса?” – говорится в подписи под видео.

Как сообщили журналисты программы “Джедаи” со ссылкой на данные правоохранителей, водитель микроавтобуса Iveco находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам водитель микроавтобуса отрицал употребление алкоголя, однако экспертиза показала обратное.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Ведется расследование.

Как сообщал “источник”, 20 мая в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen, который перевернулся на крышу и задел две машины, стоявшие рядом.

Также 19 мая под Киевом семья попала в серьезное ДТП с грузовиком.