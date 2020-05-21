Житель Донецка показал «кладбище вагонов» в ОРДО

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области железнодорожное сообщение практически не осуществляется, поэтому станции напоминают кладбища вагонов.

Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщает пользователь под ником hochu domoy v ua, передает ДонПресс

Он публикует фото станции Донецк-2, расположенной в Калининском районе неподконтрольного Украине Донецка и отмечает, что там не осуществляется движение ни грузовых, ни пассажирских поездов. В комментарии к фото дончанин пишет: