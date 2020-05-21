И снова Канадия: в Офисе президента отличились очередным ляпом в адрес канадцев

Офис президента Украины Владимира Зеленского попал в неловкую ситуацию с поздравлением несуществующего президента Канады со Днем вышиванки.

Так, в ОПУ сообщили, что по случаю праздника семья президента Украины отправила лидерам стран традиционные украинские вышиванки. В список государств попала и Канада, хотя в этой стране должности президента и первой леди по факту нет.

Формально канадским лидером является королева Великобритании Елизавета II, а в стране ее представляет генерал-губернатор.

По факту страной руководит премьер-министр Джастин Трюдо, а его супруга не имеет официального титула первой леди.

К слову, в прошлом году Зеленский также оконфузился с поздравлением канадцев в этот день. Тогда Зеленский в своем Twitter обратился к “жителям Канадии”, а потом удалил публикацию.

Напомним, что пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель высмеяли из-за ее снимков с гарантом.