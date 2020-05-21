Вывели миллиарды: экс-нардеп Войцицкая рассказала о схемах частной компании со скрытыми дивидендами

Анализ финансовой отчетности компании “ДТЭК Энерго” показывает, что за 2016-2019 годы из компании скрытыми дивидендами было выведено около $1 млрд. Всего в эти годы (период действия формулы “Роттердам+”) группа ДТЭК заработала около $4,7 млрд. А сегмент тепловой генерации и добычи угля – около $3,15 млрд.

Об этом сообщила экс-нардеп Виктория Войцицкая (“Самопоміч”), передает “Бизнес Цензор”.

Как сообщает Войцицкая, вывод средств происходил по двум схемам: покупка активов и торговые операции.

По ее словам, в 2017 году ДТЭК вывел $100 млн через покупку компании Corum у структур СКМ.

Еще одна схема вывода денег описана компанией Dragon Capital в отчете от 5 марта 2019 года. В августе 2017 года оффшорные компании, аффилированные с СКМ, купили на приватизационном конкурсе по 25% акций компаний “Днепроэнерго” и “Западэнерго” за 1,1 млрд грн. Во втором квартале 2018 ДТЭК выкупает у структур СКМ эти же пакеты акций, но уже за 2,6 млрд грн.

В целом, в 2018 году группа ДТЭК Рината Ахметова купила корпоративные права у связанных кипрских компаний GPL Power Limited и GPL Ingen Power Limited на сумму $253 млн (6,8 млрд грн). Эти деньги могли быть использованы для выплат акционеру, поскольку не связаны с инвестициями.

Экс-нардеп указала, что в 2016-2019 годах компания ДТЭК была крупнейшим импортером угля в Украину (при формуле “Роттердам+” с российских шахт ШУ “Обуховская”). Но по документам уголь продавался сначала на швейцарскую “прокладку” DTEK Trading S.A., а потом, по завышенной цене, поставлялся в Украину. Схема такая: “ДТЭК РФ” – “ДТЭК Швейцария” – “ДТЭК Украина”. По такой же схеме поставлялся уголь из США и ЮАР.

По экспорту электроэнергии, указывает политик, применялись схемы с занижением цены – это позволяло занижать прибыль до налогообложения в Украине, и аккумулировать прибыль в низконалоговых юрисдикциях. С помощью схем на швейцарскую “прокладку” было выведено более $100 млн.

Также, согласно финансовой отчетности ДТЭК, за последние 4 года около $600 млн холдинг заплатил за услуги компаниям, аффилированным с группой СКМ Ахметова.

“Эти платежи выглядят непрозрачно. Похоже, значительная часть таких платежей “связанным” компаниям, является скрытой выплатой акционеру”, – пишет Войцицкая.

15 апреля гендиректор ДТЭК Максим Тимченко объявил о выведении в простой крупнейшего угледобывающего предприятия “ДТЭК Павлоградуголь” с 20 апреля. Причиной Тимченко назвал отсутствие выручки из-за “системного кризиса в энергетике”, вызванного падением потребления электроэнергии.

В конце марта “ДТЭК Энерго” объявил о выведении в простой шахты “ДТЭК Добропольеуголь”, шахты “Белозерская” и обогатительной фабрики “Октябрьская” в связи с отсутствием спроса на уголь.