Валерий Харчишин рассказал о неудачном опыте с наркотиками

Валерий Харчишин сыграл в “Правду или дело” с Олей Поляковой и откровенно рассказал о своем опыте с наркотиками. 45-летний рок-музыкант признался, что в молодости пробовал разные вещества, но больше всего проблем у него возникало из-за алкоголя.

Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

“Я никогда не употреблял инъекционных наркотиков, ЛСД, грибов. Марихуану – да, но мне скучно от нее. Когда-то давно попробовал MDMA, и это было ужасно. Мы летели с концерта, было очень смешно и страшно – и мне, и людям. У меня были глаза по 7 копеек. До этого я хотел спать, мне было очень плохо, бодун, усталость после концерта, а потом моя голова поворачивается с первого ряда самолета туда, где сидели пацаны, и делает так”, – сказал Харчишин с жуткой гримасой.

Единственным наркотиком, к которому привык музыкант, стал алкоголь.

“Когда-то это было проблемой, потому что в те времена, когда мы начинали играть, мы иногда даже не понимали, что делаем, когда выходили на сцену, – признался Валерий. – Это просто алкоголь – самый страшный наркотик, который есть в мире. Как-то я вышел на сцену, исполнил концерт, а после понял, что ничего не помню – был он, или не было его. За это мне до сих пор очень стыдно”.