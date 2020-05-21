В Киеве поймали наглого вора, “обчистившего” отель: фото

В Киеве задержали вора, который решил обокрасть отель.

Об этом сообщается на Facebook-странице “Киев оперативный”.

“Сегодня ночью на Кольцевой, 54, на ресепшн отеля проник господин по имени Сахар, 1992 года рождения. Он похитил из кассы 7 тысяч гривен и был задержан охраной “Статус“, – отмечается в сообщении.

Впоследствии оказалось, что недавно этот человек со своим другом были клиентами этого же отеля. После того, как они выехали, в гостинице обнаружили пропажу телевизора.

Во время проверки у задержанного нашли чек о том, что телевизор был сдан в ломбард.

Преступник передан сотрудникам полиции.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве бывший чиновник попался на краже в магазине.

Также ранее в столице поймали вора, который грабил школы и детские сады.