Россия начала стягивать артиллерию к границам Украины: тревожные данные и фото

Российский артиллерийский полк, расположенный менее чем в 60 километрах от границы с Украиной, получил партию новых самоходных гаубиц “Мста-СМ2”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

856 артиллерийский полк расположен в Почепе, Брянской области, рядом с Черниговской и Сумской областями Украины. В полк прислали на вооружение 10 новых артиллерийских установок.

“С начала летнего учебного периода личный состав дивизионов приступит к освоению модернизированных 152-мм гаубиц “Мста-СМ2″. Глубокая модернизация парка боевой техники артиллерийских дивизионов позволит усилить боевые возможности объединения при проведении занятий по обороне и наступлению”, – говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом, ранее в январе 2020 года, полк уже получил 15 новых гаубиц САУ “Мста-С”.

Как ранее сообщал “источник”, в четверг, 21 мая, в Луганской области в результате попадания вражеской мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский защитник, еще один боец получил ранения и еще четверо – боевые травмы.