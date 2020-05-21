“Наши страны близки”: украинский теннисист неожиданно высказался о России

Украинский теннисист Илья Марченко поделился мнением о России.

Слова спортсмена приводит Sport.ua.

“Наши страны очень близки, и нам от этого никуда не деться. Кто-то имеет родственников, кто-то имеет совершенно иное видение ситуации. Если закрывать границы, то полностью, а также объявить войну“, – заявил Марченко.

По словам теннисиста, не все в России являются плохими, многие стали жертвами пропаганды. Он отметил, что все могут ошибаться. Тем не менее, спортсмен подчеркнул, что для себя решил не ездить на турниры, которые проводятся в России.

Марченко является второй ракеткой Украины, на сегодняшний день он занимает 200-е место в рейтинге лучших теннисистов планеты.

Ранее “источник” сообщал, что сильнейший теннисист страны жестко раскритиковал Усика и Ломаченко.