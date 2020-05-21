Трое бывших пленников “ЛНР” получат жилье в Луганской области

В этом году Всемирный день вышиванки навсегда запомнится Виктории Ворониной, Александру Паукову и Анатолию Семиренко, которые вместе с радостной вестью о получении собственного жилья, получили в подарок от главы области Сергея Гайдая вышитые рубашки.

Об этом сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации

«В жилом фонде уже определены три двухкомнатные квартиры для наших героев, которых террористы за проукраинскую позицию обвинили в« государственной измене ». Уже в конце июня начнем их ремонтировать, а где-то в сентябре можно быть заселяться », – отметил он.

«Луганщина небогатая, но очень гордая область! Мы не оставим без поддержки, ни одного, кто пострадал за верность Украине. На следующей неделе встречусь еще с тремя нашими земляками, которые находились в плену боевиков », – добавил Сергей Гайдай.

У ребят и девушки на неподконтрольной территории остались родители, а у Виктории еще и маленькая дочь, но посещать их они не смогут и после завершения карантина. Представители ОРЛО предупредили, что в следующий раз – не будет. Отвечая на вопрос журналистов, молодежь рассказала о своих планах на будущее: уже скоро Виктория Воронина защитит диплом реабилитолога, Александр Пауков – продолжит осваивать профессию программиста, Анатолий Семиренко – готовится к вступлению в вуз.

Напомним: в конце 2019 были освобождены из плена 76 граждан Украины, среди которых было четверо луганчан. Двое из них 6 марта приехали в Северодонецк, чтобы обратиться к Сергею Гайдая за помощью. Сейчас председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации выполнил данные землякам обещания.