Боевики подорвали грузовик ВСУ на Донбассе: есть погибший, много раненых

В четверг, 21 мая, на Луганщине в результате попадания вражеской мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский защитник, еще один боец получил ранения и еще четверо – боевые травмы.

Об этом сообщается на Facebook-странице Штаба ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минского договоренностями вооружения.

Пострадавшие воины были доставлены в больницу, они получают необходимую медицинскую помощь.

“Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными“, – сказано в сообщении.

В Штабе добавили, что для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются.

Как сообщал “источник”, во время подрыва неизвестного взрывного устройства в окрестностях фронтового села Трехизбенка на Луганщине командир батальона “Луганск-1” полковник полиции Сергей Губанов получил ранения, несовместимые с жизнью.