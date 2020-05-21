Украинские знаменитости в День вышиванки надели свои лучшие наряды: вот некоторые из них

21 мая в Украине отмечают День вышиванки. Одежда с этническими мотивами пользуется большой популярностью у знаменитостей, поэтому в честь праздника селебрити традиционно наряжаются в свои лучшие наряды.
На своих страницах в Instagram украинские звезды с самого утра публикуют яркие праздничные фотографии, на которых позируют в стильных вышиванках. Предлагаем посмотреть лучшие из них.
DZIDZIO
“Поздравляю с Днем Вышиванки! Как Вам моя новая? Ее мне подарила волшебная фея Юлия Магдич. Юля, ты невероятная. Спасибо”.
Юрий Горбунов
“С Днем вышиванки!! Фантастическую одежду когда-то придумали украинцы! В вышиванке удобно, красиво и всегда модно! Моя любимая – белым по белому!”.
Александр Педан
“Любовь к вышиванке и сегодняшний день – никакая не “шароварщина”, а праздник, который символизирует связь с предками через народные традиции! Вышивка была всегда символом Украины. Так, сейчас она немного модернизирована, по-дизайнерски изменена, но вся суть и красота остается”.
Екатерина Кухар
“Притягиваю теплые лучи солнца, надев вышиванку на которой расположена трехцветная фиалка, что является символом весны, поскольку зацветает одна из первых после таяния снега… Вот она – элегантность по-украински, с 3D эффектом от Юлии Магдич! С Днем вышиванки, друзья!”.
Лилия Подкопаева
“Вышиванка – изысканный символ Украины”.
Светлана Тарабарова
С Днем вышиванки, друзья! Отмечаете этот праздник в семье? Моя вышиванка Varenyky Fashion”.
Вера Кекелия
“С Днем вышиванки, друзья. Этника может быть красивой, стильной и современной. Мое платье – Юлия Магдич”.
Наталка Карпа
“Горжусь, что украинка! Горжусь, что родилась в семье настоящих патриотов, и создала свою, – такую же! Обещаю воспитывать детей в патриотическом духе! Слава Украине! Героям слава”.
Анита Луценко
“С Днем вышиванки! Люблю Украину! Моя – от Юлии Магдич”.
Анна Ризатдинова
“С Днем вышиванки”.
Надежда Матвеева
“Чувствую себя уютно и изысканно в вышиванке Юлии Магдич”.
Святослав Вакарчук
“Сегодня тот день, когда лента в фейсбуке становится невероятно красивой. День вышиванки, нашего генетического кода”.
Актеры студии “Квартал 95”
“Сегодня все уголки мира, где живут украинцы, зацветет еще ярче. С Международным днем вышиванки, друзья!”.
- Джамала тем временем похвасталась своей мини-коллекцией вышиванок. Каждый наряд, который показала певица, выглядит роскошно и подчеркивает женственность своей обладательницы.
- А вот телеведущая Лилия Ребрик продемонстрировала в сети роскошное платье-вышиванку от молодого украинского дизайнера Оксаны Полонец.