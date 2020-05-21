Украинские знаменитости в День вышиванки надели свои лучшие наряды: вот некоторые из них

21 мая в Украине отмечают День вышиванки. Одежда с этническими мотивами пользуется большой популярностью у знаменитостей, поэтому в честь праздника селебрити традиционно наряжаются в свои лучшие наряды.

На своих страницах в Instagram украинские звезды с самого утра публикуют яркие праздничные фотографии, на которых позируют в стильных вышиванках. Предлагаем посмотреть лучшие из них.

DZIDZIO

“Поздравляю с Днем Вышиванки! Как Вам моя новая? Ее мне подарила волшебная фея Юлия Магдич. Юля, ты невероятная. Спасибо”.

Юрий Горбунов

“С Днем вышиванки!! Фантастическую одежду когда-то придумали украинцы! В вышиванке удобно, красиво и всегда модно! Моя любимая – белым по белому!”.

Александр Педан

“Любовь к вышиванке и сегодняшний день – никакая не “шароварщина”, а праздник, который символизирует связь с предками через народные традиции! Вышивка была всегда символом Украины. Так, сейчас она немного модернизирована, по-дизайнерски изменена, но вся суть и красота остается”.

Екатерина Кухар

“Притягиваю теплые лучи солнца, надев вышиванку на которой расположена трехцветная фиалка, что является символом весны, поскольку зацветает одна из первых после таяния снега… Вот она – элегантность по-украински, с 3D эффектом от Юлии Магдич! С Днем вышиванки, друзья!”.

Лилия Подкопаева

“Вышиванка – изысканный символ Украины”.

Светлана Тарабарова

С Днем вышиванки, друзья! Отмечаете этот праздник в семье? Моя вышиванка Varenyky Fashion”.

Вера Кекелия

“С Днем вышиванки, друзья. Этника может быть красивой, стильной и современной. Мое платье – Юлия Магдич”.

Наталка Карпа

“Горжусь, что украинка! Горжусь, что родилась в семье настоящих патриотов, и создала свою, – такую же! Обещаю воспитывать детей в патриотическом духе! Слава Украине! Героям слава”.

Анита Луценко

“С Днем вышиванки! Люблю Украину! Моя – от Юлии Магдич”.

Анна Ризатдинова

“С Днем вышиванки”.

Надежда Матвеева

“Чувствую себя уютно и изысканно в вышиванке Юлии Магдич”.

Святослав Вакарчук

“Сегодня тот день, когда лента в фейсбуке становится невероятно красивой. День вышиванки, нашего генетического кода”.

Актеры студии “Квартал 95”

“Сегодня все уголки мира, где живут украинцы, зацветет еще ярче. С Международным днем вышиванки, друзья!”.