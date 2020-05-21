И снова потери: на Луганщине НВФ обстреляли грузовик ВСУ: погиб военный, еще пятеро травмированы

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Сегодня, 21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавших воинов доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными”, – сказано в сообщении.

Напомним, что 20 мая на Луганщине, в районе Трехизбенки, командир батальона “Луганск-1” Сергей Губанов и трое его сослуживцев во время патрулирования подорвались на вражеской мине. Легендарный комбат умер от осколочных ранений, за жизнь троих бойцов борются врачи.