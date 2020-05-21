В Украине готовятся запустить поезда: названа точная дата и направления

В Украине с 1 июня возобновляют железнодорожные перевозки в дальнем сообщении.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, о чем сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Как заявил министр, “Укрзалізниця” уже готова к возобновлению пассажирских перевозок. По его словам, карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров.

Также Криклий отметил, что на станциях “Киев-Пассажирский” успели установить систему видеонаблюдения, а также полностью отремонтировали пригородный вокзал.

Ранее “источник” сообщал, что с 22 мая в Украине начнется переход к так называемому адаптивному карантину, однако три области – Черновицкая, Ровенская и Волынская – не смогут смягчить ограничения из-за большого количества больных коронавирусом.