Как украинцы празднуют День вышиванки: яркие фото из разных областей

21 мая украинцы по всему миру празднуют День вышиванки: многие постят в социальных сетях фото себя и своей семьи в национальной одежде.

Из-за карантина, традиционных массовых мероприятий в честь праздника не проводится, однако многие украинцы, которые пошли на работу, надели вышиванку.

Многие также публикуют фото себя и своих детей в вышиванках.

“С Днем вышиванки! Хотя… друзья, коллеги и телезрители знают, что вышиванке я с удовольствием хожу в любой день. Очень удобная и вечно модная наша национальная одежда”, – пишет политолог Кирилл Сазонов.

Также постят и “вышиванки” с узорами необычных расцветок.

Как ранее сообщал “источник”, крупнейший поисковый сервис Google также поздравил украинцев с Днем вышиванки.