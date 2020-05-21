Люди кричали в ужасе: в США мужчина устроил стрельбу в прямом эфире, видео

В среду, 20 мая, в штате Аризона, США, молодой мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.

Об этом сообщает ABC15.

В результате стрельбы ранения получили три человека, один из них находится в критическом состоянии.

Нападение произошло около 20:00 по местному времени в городе Глендейл. Преступник вел прямую трансляцию атаки в приложении Snapchat. Он приехал к ТЦ на машине, показал своим подписчикам винтовку AR-15 и пообещал открыть огонь на поражение. Он также транслировал, как стреляет по посетителям ТЦ.

Стрелка задержала полиция на месте преступления. Его имя не называют, однако по данным журналистов, это 20-летний Армандо Эрнандес из соседнего городка, его опознала собственная мать. Мотивы преступника неизвестны.

Как ранее сообщал “источник”, в Киеве 13 мая на улице Мостицкой возле храма произошла стрельба, во время которой ранения получил один человек.