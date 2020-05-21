Один из лучших футболистов мира приобрел апартаменты в Майами: опуликованы впечатляющие фото

Полузащитник “Манчестер Юнайтед” Поль Погба приобрел шикарное жилье в Майами.
Об этом сообщает The Sun.
Согласно информации источника, звездный футболист купил квартиру в одном из самых престижных домов в центре города. Отмечается, что одним из соседей француза будет известный в прошлом английский полузащитник Дэвид Бекхэм, который ранее приобрел апартаменты примерно за 20 млн евро.
The Sun
The Sun
The Sun
The Sun
The Sun
The Sun
The Sun
The Sun
The Sun
The Sun
The Sun
The Sun
The Sun
Квартира Погба обустроена в современном стиле по уникальному дизайну. Из нее открывается великолепный вид на Майами. Для жителей в доме обустроены тренажерный зал и бассейн. На крыше здания есть вертолетная площадка.
Ранее “источник” сообщал, что украинский клуб едва не подписал брата звезды мирового футбола.