Один из лучших футболистов мира приобрел апартаменты в Майами: опуликованы впечатляющие фото

Полузащитник “Манчестер Юнайтед” Поль Погба приобрел шикарное жилье в Майами.

Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, звездный футболист купил квартиру в одном из самых престижных домов в центре города. Отмечается, что одним из соседей француза будет известный в прошлом английский полузащитник Дэвид Бекхэм, который ранее приобрел апартаменты примерно за 20 млн евро.

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Квартира Погба обустроена в современном стиле по уникальному дизайну. Из нее открывается великолепный вид на Майами. Для жителей в доме обустроены тренажерный зал и бассейн. На крыше здания есть вертолетная площадка.

Ранее “источник” сообщал, что украинский клуб едва не подписал брата звезды мирового футбола.