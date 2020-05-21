Десятки людей попали в больницы: статистика по коронавирусу в Киеве на 21 мая

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 65 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на четверг, 21 мая в столице 2475 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период – 57 летальных случаев.

Среди заболевших семеро медиков. Коронавирус подтвержден у 43 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 19 мужчин от 19 до 82 лет. Также заболели две девочки в возрасте 5 и 7 лет и 1 16-летний подросток.

В больницы Киева госпитализировали 20 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком и Святошинском районах – по 10 больных. В Голосеевском районе – 9 случаев заболевания.

За минувшие сутки от коронавируса излечились 9 киевлян. Всего коронавирус победили 315 жителей столицы.

Как сообщал “источник”, в четверг, 21 мая, с 12:00 до 13:00 проходит онлайн пресс-брифинг Киевского городского главы Виталия Кличко по поводу того, как будет жить столица в условиях адаптивного карантина.