Резников заявил о 12 сценариях развития событий на Донбассе

Есть по меньшей мере 12 планов развития событий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей

Об этом в интервью “Новостям Донбасса” рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Смотрите, сейчас нет ответа на то, как будут выглядеть планы. Попутно о них говорить некорректно, потому что все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Они очень разные. Они зависят от разных факторов, и к сожалению, не все они зависят от Украины.

Да, безусловно, наша позиция важна, но есть еще и экономический, политический, геополитический факторы. И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных”, – рассказал министр.