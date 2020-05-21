Россия странно поздравила Зеленского с годом президентства: в Украине дали жесткий ответ

Министерство иностранных дел России в необычной форме поздравило президента Украины Владимира Зеленского с годовщиной президентства. Там заявили, что украинский лидер якобы выбрал курс на “конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией”.

“От своего предшественника нынешний президент унаследовал панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое ощущает себя хозяином страны и диктует властям, что и как надо делать”, – говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Российское ведомство также отметило, что Киев “продолжает нагнетать напряженность в отношениях с РФ”. Также там добавили, что “Зеленский превзошел в санкциях своего предшественника”.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что такое заявление является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины и расколоть украинское общество.

“Факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное содержание ею украинских граждан”, – сообщили в МИД Украины.

Напомним, что 20 мая состоялась пресс-конференция Зеленского по случаю годовщины президентства.