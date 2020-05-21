Звезда украинского бокса сделал неожиданное заявление пикантного характера

Звездный украинский боксер Денис Беринчик, владеющий титулом чемпиона по версии WBO International в легком весе, обратился к соотечественникам с призывом поддержать петицию о блокировке в стране ресурсов с порнографическими материалами.

Соответствующее заявление спортсмен опубликовал в сторис Instagram.

“Большая просьба проголосовать за петицию. Там поймете о чем речь, родители, здравая молодежь, все мы взрослые люди. Надо собрать 25 тысяч, а уже 11 тысяч“, – заявил боксер.

На профессиональном ринге Беринчик провел 13 боев. Во всех из них он одержал победы. Семь поединков украинец выиграл досрочно.

Ранее “источник” сообщал, что известный украинский боксер передал привет фанатам с места ДТП.