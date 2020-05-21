С погибшим комбатом “Луганск-1” простятся в Северодонецке

Церемония прощания с полковником полиции – комбатом батальона «Луганск-1» Сергеем Губановым состоится 22 мая в 10.00 в помещении Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра в Северодонецке.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Напомним, что трагический инцидент произошел 20 мая, примерно в 21:00, в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.

Во время патрулирования Сергей Губанов и трое его подчиненных наткнулись на вражеский взрывное устройство.

Комбат и трое бойцов батальона получили осколочные ранения. Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, трое бойцов получили тяжелые ранения. За их жизнь борются врачи.