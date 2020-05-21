Да, я была толстой: Маша Ефросинина назвала максимальный вес и причину лишних кило

Маша Ефросинина обратилась к пользователям сети, которые критикуют ее подход к здоровому образу жизни и правильному питанию. По словам телеведущей, большинство людей, оставляющих ей едкие комментарии, не знают, что проблема лишнего веса еще несколько лет назад была для нее актуальной. Чтобы прояснить ситуацию, 40-летняя звезда рассказала, сколько весила и как похудела.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

“Я снова наступила на грабли: говоришь о правилах питания – ты ни фига не знающий аматор; настаиваешь на том, что тело с благодарностью возвращает тебе природную форму за “починенное” здоровье – значит, популяризируешь анорексию… Это все какой-то беспросветный замкнутый ад! – жалуется Ефросинина в Instagram. – Да, я была толстой! Да, это было давно, когда вы росли на моих передачах, и НИЧЕГО обо мне не знали, кроме того, что я “покажу” вам телепузиков! Потом очень долго я была той самой, как вы часто пишите, “прекрасной сочной женщиной в теле”, и делала телевизионную карьеру! Прошли годы, у меня появился инста профиль, и вы мгновенно сами все решили про мои изменения: удаленные комки/ребра/жиры/подтяжки! И категорически не хотите верить в упорный, многолетний труд, познание своей анатомии и работу с серьезными специалистами. Наверное, все-таки интереснее верить в рекламу порошков, от которых раз и похудел на 26 кг за две недели”.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

По словам телеведущей, впервые вес она набрала в 18 лет, а во время работы на шоу “Підйом” он дошел до максимальной отметки – 86 кг.

“Мой лишний вес был связан с проблемами со здоровьем. Я об этом узнала не сразу, поэтому пыталась сделать с собой много разной фигни. И в некоторой даже преуспела добить свое здоровье до такой степени, что получила ряд сложных приговоров и диагнозов. И бесплодие, кстати, было одним из них, – призналась Ефросинина. – Я поняла, что вся эта самодеятельность – то же самое, что лечить морщины маской из огурцов. Ерунда. Должны быть специалисты. С тех пор я начала обращаться в детокс клиники, в клиники по регулировке веса и питания. Они научили меня правильно питаться, любить еду и главному правилу – здоровый человек полным не бывает”.

Свою нынешнюю форму телезвезда связывает с питанием лишь на 30%. Ровно столько же она отдает спорту и умению позитивно относится к людям, себе и жизни. Также Маша дала совет тем, кто хочет не просто похудеть, но изменить жизнь к лучшему.

“Начните не с еды, начните со специалиста, – говорит она. – Отправляйтесь к эндокринологу, к гинекологу, а еще лучше – к эндокринному гинекологу. Обратитесь к неврологу, к людям, которые расскажут вам, в каком состоянии сегодня ваш организм и нервная система. И пускай они отправят вас к диетологам, к психоаналитикам, скажут, как приводить себя комплексно в норму. Здоровый человек полным не бывает, займитесь сейчас здоровьем – это первый шаг на пути к красивому, здоровому, не стареющему телу”.