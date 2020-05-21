Остался верным Украине: всплыли трагические детали о судьбе погибшего на Донбассе комбата

Появились новые подробности гибели на Донбассе командира батальона “Луганск-1” полковника полиции Сергея Губанова. Выяснилось, что еще в начале войны он покинул оккупированную территорию Луганской области, чтобы служить украинской армии.

В сюжете ТСН в 2014 году говорилось, что Сергей Губанов тогда служил в рядах полиции и отказался работать на боевиков. Вместе с семьей он покинул территорию и перебрался в Северодонецк в 15 км от родного дома, но на подконтрольной Украине территории.

Журналисты тогда рассказали, что полицейские получали 2500 гривен в месяц и им не давали статуса участника АТО, но они все равно сражались за родину.

“Ночью погиб командир добробата МВД Луганск-1 полковник полиции Сергей Губанов (Седой). Смелый, порой до безумия, офицер. Добрый, надежный друг. Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас( Война никуда не делась.. Честь – нашим хлопцам-воинам!” – так прокомментировал смерть комбата министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщал “источник”, 14 мая стало известно о гибели на Донбассе майора Андрея Супригана.