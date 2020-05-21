Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем вышиванки и показала яркое фото с мужем

Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем вышиванки, который в 2020 году отмечается 21 мая. В честь праздника первая леди страны поделилась яркой фотографией с супругом, на которой оба запечатлены в национальных нарядах.

Соответствующий снимок появился на официальной странице жены президента в Instagram. “С Днем вышиванки”, – коротко подписала фото Зеленская. Первая леди предстала в кадре в темно-синей вышиванке с ярким орнаментом, а Владимир Зеленский позировал в белой сорочке с черно-белой вышивкой.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Президент поделился похожей фотографией с супругой и поздравил страну с этим прекрасным праздником. “Со Всемирным днем вышиванки”, – написал глава государства.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

День вышиванки ежегодно отмечается в третий четверг мая. В этом году праздник приходится на 21 мая. В этот день принято надевать наряды с национальным орнаментом, чтобы подчеркнуть свою причастность к украинской культуре.

Вышиванка считается оберегом от всего плохого, а также является символом красоты и счастья. В Украине вышивка символизирует и семейную память, верность и любовь в семье.