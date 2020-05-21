На Буковину срочно вылетают министры из-за “катастрофы” с коронавирусом: что происходит

В Черновицкую область в срочном порядке отправились трое министров, которые должны оценить ситуацию с распространением коронавируса в регионе.

21 мая во время брифинга об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения”, – сказал он.

По словам главы министерства, в данный момент именно на Буковине самые серьезные проблемы с коронавирусом.

Как сообщал “источник”, за сутки, 19 мая, в мире было выявлено более 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным числом с момента начала пандемии. Число случаев заражения особенно быстро растет в странах с низким и средним уровнем дохода.

Также сообщалось, что по состоянию на утро четверга, 21 мая, в Украине подтверждено 19 706 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за сутки добавилось 476 больных. Динамика заболеваемости ухудшилась.