Связь подтвердилась: звезда футбола завел отношения с известной моделью, фото

Звездный бразильский футболист Неймар начал встречаться с американской моделью Натальей Барулич.

Ранее в некоторых СМИ уже появлялась информация о связи форварда “ПСЖ” с 28-летней красоткой. Теперь же слухи подтвердились. Барулич опубликовала в Instagram совместное фото с футболистом.

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Instagram Натальи Барулич

Кадр она подписала словами: “Бонни и Клайд внутри статьи для журнала GQ“.

Барулич является весьма востребованной моделью. Она часто появляется на обложках популярных журналов Maxim и L’Officiel.

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Instagram Натальи Барулич

Instagram Натальи Барулич

Instagram Натальи Барулич

Ранее “источник” сообщал, что бывшую подругу Неймара арестовали в Черногории.