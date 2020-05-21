Связь подтвердилась: звезда футбола завел отношения с известной моделью, фото

Звездный бразильский футболист Неймар начал встречаться с американской моделью Натальей Барулич.
Ранее в некоторых СМИ уже появлялась информация о связи форварда “ПСЖ” с 28-летней красоткой. Теперь же слухи подтвердились. Барулич опубликовала в Instagram совместное фото с футболистом.
Смотрите также: украинская чемпионка порадовала фанатов интимными фото
Кадр она подписала словами: “Бонни и Клайд внутри статьи для журнала GQ“.
Барулич является весьма востребованной моделью. Она часто появляется на обложках популярных журналов Maxim и L’Officiel.
Смотрите также: украинская топ-теннисистка покорила сеть сексуальными фото
Ранее “источник” сообщал, что бывшую подругу Неймара арестовали в Черногории.