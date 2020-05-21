Политтехнолог о мобилизации боевиков “ЛНР”/”ДНР” на Донбассе: “Вижу два возможных варианта”

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал недавние ультиматумы сепаратистов “ДНР”/”ЛНР” в интервью “Диалог”.

По его мнению существует два варианта развития событий.

“Первое: это действительно инициатива Кремля, проба на возможность “маленькой победоносной войны” в условиях жесткого сокращения возможностей их бюджета, в том числе военного. Либо Зеленский прогнется, пойдут обсуждения “новых компромиссов”, дальнейшее давление власти на украинскую армию (командиры уже сейчас отказываются брать на себя ответственность за ответный огонь даже при самых жестких российских обстрелах, чтобы не попасть на скамью подсудимых). Это послужит отмашкой, что “маленькая победоносная” возможна. Либо Зеленского принудят к жесткому отпору – и на этом вся история со внезапной милитаризацией завершится, “нет, так нет”. Россия с опустевшим минимум на 40% бюджетом просто сосредоточится на других задачах, а на Украину продолжит давить исключительно информационными и политическими методами, не военными”, – подчеркнул эксперт.

Второй вариант связан с тем, что НВФ хотят “выслужиться” ради сохранения их “содержания”.

“Это согласованная инициатива именно террористов и силовиков России. Также напрямую связанная с резким сокращением бюджета РФ и, соответственно, сокращением финансирования недореспублик и террористов. Лидеры террористов и вовлеченные силовики (потому что на оккупированном Донбассе успешно зарабатывают себе зарплаты, премии и награды и российские регулярные войска) решили попробовать доказать Кремлю свою полезность и перспективность в вопросе давления на Украину – чтобы им сохранили содержание, пусть и урезанное. Тут схема та же: не удастся сразу – больше к этому возвращаться не будут. Просто из-за отсутствия ресурсов на что-то большее”, – считает политтехнолог.