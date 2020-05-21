Пришла “третья сила”: опубликовано видео мощной мести боевикам на Донбассе

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На Донбассе боевики получили мощный ответ на свой провокационный огонь по позициям украинской армии.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что прицельный огонь по боевикам-провокаторам вела некая “третья сила”, которая, очевидно, была возмущена длительным нарушением минских договоренностей со стороны незаконных формирований.

“Так бывает, когда долго и нудно выпрашиваешь, нарушая минские соглашения, и обстреливаешь позиции ВСУ. А потом приходит какая-то третья сила и (отвечает) по месту, откуда велся огонь”, – написал он.

На видео заметно, как кто-то ведет прицельный огонь по разветвленной сети окопов и оборонительных сооружений на позициях боевиков. Всего было выпущено около 10 снарядов, съемка велась с беспилотного летательного аппарата.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ остановили вылазку диверсионно-разведывательной группы боевиков в районе города Попасная Луганской области.