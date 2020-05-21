“Не мы должны жить лучше, а сосед хуже”: Рабинович указал на “логику Порошенко” в работе Зеленского

В среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогу года пребывания на должности.

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии “Оппозиционная платформа – За життя” Вадим Рабинович в эфире канала “112 Украина” прокомментировал это мероприятие.

“Хотел бы заступиться за Зеленского, потому что его начали атаковать, хотя ничего плохого он не сделал. Более того, он сказал важную вещь: “Я – не Порошенко…”, – заявил политик.

Вадим Рабинович рассказал, что к нему обратились российские журналисты с просьбой пояснить, чем отличается система власти Зелинского от Порошенко.

“Ничего, кроме: “то же самое, но только без угара…” на ум не пришло. Но если предположить, что украинцы обречены выбирать между Порошенко и Зеленским, то я бы голосовал за Зеленского!.. Зеленский – талантливый человек, казалось, что будет удачен в статусе главы государства. Сумел ли он реализовать себя, однозначно – нет!” – признался депутат.

Вадим Рабинович уточнил, что его претензии к Зеленскому можно свести к нескольким вещам, и главная – в том, что он обязан был учиться, но не преуспел в этом.

“Ему надо было жестко придерживаться обещаний и учиться! Он должен был собрать команду профессионалов, а не тех, кто аплодируют ему. Только так мудрый правитель может найти правильную информацию”, – отметил депутат.

В качестве примера политик привел президента Франции Эмманюэля Макрона.

“Он был избран раньше, и не имел опыта, но каким политиком стал! Если Меркель сложит полномочия, Макрон станет лидером в Европе, только потому, что он учился… Зеленский же, к сожалению, не учился! Он назначал врагов, а когда в парламенте законы и назначения утверждает твое монобольшинство, найти их не получится! Номожно виноватыми назначить партнеров. Гончарук, и Шмыгаль – это премьер-министры Зеленского! Глава МИД – пропрезидентская квота, и когда он говорит противоположные лозунгам президента вещи, а правительство проводит политику противоположную заявлениям президента – здесь Зеленскому не уйти от ответственности!” – считает депутат.

Вадим Рабинович признался – он ждал, что Зеленский скажет: “Гончарук – это ошибка…”. “Зеленский пришел в Раду во время его назначения и продавливал решение!” – напомнил он.

“В стране нет кадров и экс-президента Грузии Саакашвили нужно назначать главой Исполнительного комитета Национального совета реформ? Если ты в стране не можешь найти человека, который достоин заниматься реформами, может, тебе искать другую страну?.. Хотел бы провести анализ работы президента за год. Взять его обещания и сравнить с тем, что выполнено. Где мир? Зеленский сказал, что “нам нужен “Минск-2″, чтобы иметь возможность продлить санкции против России”. Я считал, что нам нужен “Минск-2″, чтобы найти пути к миру. Выходит, Зеленский действует по логике Порошенко: не мы сами должны жить лучше, а наш сосед должен жить хуже! Я хочу, чтобы мы в Украине жили хорошо” – резюмировал Вадим Рабинович.