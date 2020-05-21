Гибель командира батальона “Луганск-1” Сергея Губанова: СМИ рассказали детали биографии легендарного комбата

Командир батальона “Луганск-1” Сергей Губанов, который погиб от осколочных ранений в Луганской области, еще в начале войны покинул территорию “ЛНР”, чтобы служить и защищать украинцев. Об этом ТСН сообщала еще в 2014 году.

Как известно, Сергей Губанов был из группы луганских полицейских, которые отказались предать присягу и вместе с семьями вынуждены были бросить все. В 2014 работали под обстрелами в районе города Счастье, потом переехали в Северодонецк и продолжали работать на Луганщине, в частности вблизи линии разграничения.

До родительского дома им было 15 км, но вернуться не могли. Правоохранители получали 2500 грн, им не обещали звание участников АТО, но они все равно защищали Украину.

Также о смерти командира высказался министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Ночью погиб командир добробата МВД Луганск-1 полковник полиции Сергей Губанов (Седой). Смелый, порой до безумия, офицер. Добрый, надежный друг. Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас. Война никуда не делась .. Честь – нашим ребятам-воинам! “, – написал он в соцсети Twitter.

Напомним, 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области от осколочных ранений погиб Сергей Губанов.

“Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения” Луганск-1 “получили осколочные ранения”, – рассказали правоохранители.