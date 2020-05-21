Ломать не строить: в Украине ликвидируют важный финансовый орган

Кабинет министров не будет проводить реорганизацию Государственной аудиторской службы, из которой в декабре прошлого года было решено сделать Офис финансового контроля.

Такое решение было принято во время заседания правительства 20 мая.

В Кабмине образовали комиссию по ликвидации Офиса финансового контроля, главой которой назначили заместителя главы Государственной аудиторской службы Юлию Соляпик.

В шестимесячный срок она должна проинформировать Кабинет министров о результатах проведенной работы.

Также во время заседания было решено, что обеспечение деятельности Государственной аудиторской службы в текущем году осуществляется в пределах расходов, которые были предусмотрены Офису финансового контроля.

Фото: Telegram-канал Алексея Гончаренко

Фото: Telegram-канал Алексея Гончаренко

Фото: Telegram-канал Алексея Гончаренко

Напомним, что 29 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины назначил Геннадия Плиса новым председателем Государственной аудиторской службы Украины.