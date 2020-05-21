Беременная Джамала похвасталась своей коллекцией роскошных вышиванок

21 мая украинцы празднуют День вышиванки, который ежегодно отмечается в третий четверг мая. В этот день принято надевать наряды с национальным орнаментом, чтобы подчеркнуть свою причастность к украинской культуре. Этой традиции всегда придерживается певица Джамала.

На своей странице в Instagram беременная артистка похвасталась своей мини-коллекцией вышитых платьев. Каждый наряд, который показала Джа, выглядит роскошно и подчеркивает женственность своей обладательницы.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

“Вы знаете, что я люблю экспериментировать с нарядами. Считаю, что нет никаких правил и ничего невозможного. Можно миксовать разные стили, доставать вещи из старых сундуков, одевать мамино, брендовое или ноунейм, трендовое или давно забытое. Но бывают ситуации, когда ты ездишь по миру, а твой наряд может рассказать о тебе и то, откуда ты”, – отметила исполнительница.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

“Когда я в вышиванке иду по главной площади Стокгольма, или я в Лондоне в Ковент-Гардене, или прогуливаюсь по берегу Шри-Ланки, местные жители останавливаются спросить, что за платье на мне. А я с гордостью отвечаю, что это вышиванка! Она современная, она красивая, она сложная, фактурная, яркая. Ее можно одевать с каблуками или кроссовками, шляпами. Когда ездишь по миру, именно вышиванка – это твое приветствие без слов!”, – добавила Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa