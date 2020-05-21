В Украине резко возросло число новых заражений COVID-19: статистика на 21 мая

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. В общем заболели 1405 детей и 3833 медиков.

Об этом сообщает МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 476 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 788 случаев;

Волынская область – 698 случаев;

Днепропетровская область – 856 случаев;

Донецкая область – 138 случаев;

Житомирская область – 589 случаев;

Закарпатская область – 964 случая;

Запорожская область – 398 случаев;

Ивано-Франковская область – 1257 случаев;

Кировоградская область – 455 случаев;

г. Киев – 2475 случаев;

Киевская область – 1316 случаев;

Львовская область – 1175 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Николаевская область – 274 случая;

Одесская область – 806 случаев;

Полтавская область – 266 случаев;

Ровенская область – 1287 случаев;

Сумская область – 165 случая;

Тернопольская область – 1098 случаев;

Харьковская область – 851 случай;

Херсонская область – 173 случая;

Хмельницкая область – 294 случая;

Черновицкая область – 2842 случая;

Черкасская область – 381 случай;

Черниговская область – 117 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медработникиа. Всего нуждались в госпитализации 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 249 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В общем 6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая 2020 в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщение о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.