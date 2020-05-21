На Россию посреди мая обрушился мощный снегопад с градом: фото и видео стихии

В среду, 20 мая, столицу России Москву и близлежащие районы засыпало снегом и градом.

Фото и видео погодной аномалии в сети разместили местные жители.

В частности Москва оказалась в зоне сильного ливня. Местами к нему добавился мокрый снег и крупный град.

Также непогода накрыла город Химки, который буквально засыпало снегом с градом. Причем он был таким сильным, что водители, спасая свои машины от повреждений, накрывали их пледами. Непогода бушевала недолго.

По прогнозам синоптиков снег в Московской области на этой неделе может пойти еще несколько раз.

Как сообщал “источник”, 12 мая в Европе прошли снегопады и резко понизилась температура воздуха.

Кроме того, польский фермер Дариуш Цохановский показал на фото и видео, как снег, который выпал 12 мая в Европе, уничтожил поля рапса.