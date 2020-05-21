Легенду украинского футбола хотят выгнать из российского клуба

По окончании текущего сезона украинский тренер Анатолий Тимощук может покинуть российский “Зенит”.

Об этом сообщает Metaratings.

Согласно информации источника, работой 41-летнего специалиста недоволен главный тренер команды Сергей Семак. Наставник петербургского клуба хочет, чтобы “Зенит” расстался с Тимощуком. При этом отмечается, что руководство клуба довольно работой украинца.

В бытность игроком Тимощук выиграл 21 трофей. Он является самым титулованным футболистом на постсоветском пространстве. Также Тимощук со 144 матчами является рекордсменом сборной Украины по количеству сыгранных в ее составе игр.

Ранее “источник” сообщал, что против легенды сборной Украины открыли два уголовных дела.